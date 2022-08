Liga vai atribuir prémio à equipa que menos tempo 'queimar'

Pedro Proença anunciou esta quarta-feira que a Liga Portugal vai atribuir um prémio à equipa que menos tempo 'queimar', sublinhando que ninguém quer "futebol enfadonho"."Queremos criar uma onda positiva relativamente ao assunto e estamos cientes, do que falámos com treinadores, jogadores e árbitros, que há essa preocupação. Temos de criar um buzz positivo; que se penalize quem utiliza este mecanismo para tirar vantagem desportiva. Temos de aumentar os 60 minutos que temos de tempo útil de jogo em Portugal", afirmou.As declarações do presidente do organismo foram feitas esta manhã após a apresentação dos objetivos para esta época que entroncam na celeridade da justiça desportiva, no regresso dos adeptos aos estádios, na preparação do processo de centralização dos direitos audiovisuais e numa maior competitividade dos clubes e do sector.No que àdiz respeito, a Liga aponta a um novo modelo 'profissional' da comissão de instrutores, à revisão geral dos regulamentos disciplinares e de competições (aumento de sanções e agilização de procedimentos), bem como à antecipação do calendário da aprovação de regulamentos.Para um, o organismo sublinha a "prioridade" de aumentar as assistências com o objetivo de assistência global para a época 4.460.000 adeptos. A Liga sublinha assim a urgência de aumentar tempo útil de jogo, para a qualidade do espetáculo, e o reforço da verdade desportiva.Ora, para que haja um "", a Liga avançou com um grupo de trabalho governamental para o combate à violência no desporto; uma articulação direta e regular com entidades oficiais e administrativas; com o foco de mudar mentalidades (estádios seguros são a garantia de mais jovens e famílias no futebol).Destaque também para a: criação do regulamento de direitos audiovisuais; revisão do regime de controlo económico existente para as equipas participantes nas competições profissionai.No que a umadiz respeito, os ojetivos da Liga passam por equilibrar a chave de distribuição das apostas desportivas, uma revisão do regime jurídico das SAD e um enquadramento fiscal mais competitivo para o setor.