Luis Díaz destaca-se no melhor onze da 1.ª volta com base na Inteligência Artificial

Depois da escolha de Marcus Edwards como o melhor jovem da Liga Bwin, a Olocip, empresa que aplica a Inteligência Artificial no futebol, elegeu o melhor onze da 1.ª volta do campeonato português. Luis Díaz, jogador do FC Porto, regista o rendimento mais elevado.





Mañana comienza la 2ª vuelta en @ligaportugal



Este fue el mejor XI de la 1ª vuelta según la #IA

MVP??#LuisDíaz, @FCPorto



?El valor de acción medido en base a la variación en la probabilidad de marcar o encajar gol cuando se realiza la acción



https://t.co/ICXk4Eldjk pic.twitter.com/CjoU4GLs4s — Olocip (@Olocip_Lab) January 14, 2022

O colombiano é um dos representantes dos dragões - Otávio é o outro. Sporting e Benfica também têm dois jogadores cada: os leões Coates e Gonçalo Inácio e as águias Darwin e Rafa. O Portimonense surge no estudo com o guarda-redes Samuel e o defesa Possignolo.



A conclusão surge após o acumulado de todas as ações ofensivas, defensivas e de construção de jogo. A Olocip, empresa de Estebán Granero, antigo jogador do Real Madrid, detalhou a Record como é feito o cálculo de avaliação da Inteligência Artificial. O valor final tem em conta cada ação de jogo no que diz respeito à probablidade de a equipa com a posse de bola marcar golo nessa mesma jogada ou sofrer um no lance seguinte e o momento em que acontecem. As ações valorizadas positivamente são, naturalmente, quando aumentam a probabilidade de a equipa marcar golo e, consequentemente, reduzir a probabilidade de sofrer um golo do adversário. As ações contabilizadas são passes, remates, recuperações de bola, entre muitas outras.