Luís Filipe Vieira conta como Jorge Jesus saiu do Benfica para o Sporting

Luís Filipe Vieira Vieira, garante - no livro "A verdade de Vieira", da autoria dos jornalistas do Correio da Manhã João Moniz e Marta Martins Silva - que não foi ele a abdicar de Jorge Jesus: "Da minha parte não houve nenhuma razão. O Jesus saiu porque ele quis, pois ninguém o ia mandar embora. Foi ele a dar o primeiro passo. Eu disse-lhe várias vezes 'quando é que vamos renovar.'" O antigo presidente do Benfica explica que foi em Coimbra, a 29 de maio de 2015, quando o Benfica ganhou a Taça da Liga, que ficou a saber o que se passava.