Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Pedro Proença reunidos à mesa

Benfica e FC Porto estão cada vez mais próximos, aliança anunciada com o objetivo de defenderem os interesses do futebol. Nesse sentido, segundo a CMTV, Luís Filipe Vieira e Jorge Nuno Pinto da Costa almoçaram na sexta-feira com Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, para lhe comunicarem as queixas dos emblemas em relação ao governo na condição de líderes do movimento que junta todos os clubes que competem nas Ligas profissionais. O convite para se sentarem à mesa, na Mealhada, partiu dos dirigentes de águias e dragões e o Sporting não esteve representado.





Recorde-se que na última semana de maio os dois emblemas foram os mentores da ‘cimeira dos clubes’ – almoço que juntou, também na Mealhada, os lideres de todos os emblemas da 1ª Liga – em que decidiram as medidas a apresentarem à Liga e a FPF. Em causa a preocupação dos clubes pela falta de apoio do Governo ao futebol. Num período em que o executivo revelou maior sensibilidade para outras áreas de espetáculo e deixou de fora o desporto - o facto de não ter permitido público durante toda a época foi o exemplo mais gritante.Assim, depois de combinarem a estratégia no almoço de maio, Benfica e FC Porto convidaram Pedro Proença para apresentarem as conclusões e combinar estratégias , ou seja, quais os aspetos em que os clubes consideram que a Liga pode e deve confrontar o Governo e também a DGS, que nunca autorizou o regresso dos adeptos aos estádios.A verdade é que no caso concreto da proibição do público, uma das maiores preocupações dos clubes pela falta de receitas de bilheteira, a própria Liga, muitas vezes através do presidente Pedro Proença, pressionou o Governo e a DGS para terminar com essa proibição. No entanto, o regresso ficou apenas agendado para a nova época.(notícia atualizada às 2h36)