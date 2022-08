Luís Freire responde a Sérgio Conceição: «Este foi o jogo da jornada com mais tempo útil»

Sérgio Conceição não desculpou a derrota com o tempo útil de jogo, mas voltou a queixar-se das circunstâncias e Luís Freire respondeu ao treinador portista com factos através da conferência de imprensa no final do Rio Ave-FC Porto.





"A primeira coisa que quero dizer é que o Rio Ave, dos 10 jogos da Liga Bwin com mais tempo útil, tem três. E este jogo é o que tem mais tempo útil da jornada toda. Portanto, não se deixem iludir por coisas que não interessam. Rio Ave é forte candidato a ser das equipas com mais jogos com tempo útil. Guarda-redes não caiu, Amine foi substituído, Aziz foi substituído. Há que ter respeito uns pelos outros. Na época passada ganhámos a 2.ª Liga e não andei a desvalorizar os outros", atirou o técnico vila-condense às declarações do timoneiro portista.

"Na segunda parte tivemos 20 e tal remates. Podíamos ter feito 40, mas aí entra o futebol português. Tempo útil de jogo. Equipa médica entrou várias vezes, reposições lentas do guarda-redes. Não me convidem mais para reunir, para treinadores estarem ali com a hipocrisia que nos caracteriza para nos jogos ser esta vergonha. Não foi por aí. O Rio Ave mereceu ganhar. Única derrota em um ano e tal foi em Braga e foi outros factores, mas hoje foi merecido", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa, relativizando o 'bate-boca' com Luís Freire logo após o apito final em Vila do Conde.

"Desentendimento com Freire? Não houve. Já tive há uns tempos, há dois anos penso eu, uma atitude de não cumprimentar um treinador que vi mandar um jogador deitar-se. Ficaram chateados. Há situações que vivemos no banco que não vale a pena falar aqui. São situações de jogo. Também tive em equipas não grandes e utilizei todas as estratégias menos essas que não aceito e admito numa equipa de futebol".



De acordo com os dados divulgados pela Liga, o Rio Ave-FC Porto foi o duelo com mais tempo útil de jogo da jornada (59%), superando os 54% registados no clássico da ronda anterior do campeonato.