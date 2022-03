Luís Godinho nomeado para o Sp. Braga-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou Luís Godinho, da AF Évora, para o Sp. Braga-Benfica, jogo que abre a 28.ª jornada da Liga Bwin, na sexta-feira, 1 de abril, no Estádio Municipal de Braga (20H15).O juiz do encontro vai ter Rui Teixeira e Gonçalo Freire como assistentes e David Silva no papel de quarto árbitro.O videoárbitro (VAR) será Hugo Miguel, e o assistente (AVAR) Ricardo Santos.