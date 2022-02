Luís Godinho, VAR no último clássico, é o árbitro do Moreirense-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já são conhecidos os árbitros dos jogos da jornada 23 da Liga Bwin. Depois da confirmação de Rui Costa para dirigir o Boavista-Benfica desta sexta-feira, foram reveladas as restantes nomeções da jornada. Após o polémico clásssico entre FC Porto e Sporting, no qual se registaram vários incidentes após o apito final, a equipa de arbitragem que dirigiu essa partida continua em ação este fim-de-semana.João Pinheiro, árbitro que dirigiu o clássico, vai arbitrar o Gil Vicente-Belenenses SAD e Luís Godinho, VAR no jogo que ficou marcado pelos confrontos, volta a estar presente num jogo dos dragões. O árbitro da Associação de Évora vai dirigir o encontro em Moreira de Cónegos entre Moreirense e FC Porto.Árbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Carlos CamposÁrbitro: David SilvaAssistentes: Paulo Soares e Hugo Marques4.º árbitro: Rui LimaVAR: Manuel OliveiraAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e André Dias4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: João AfonsoVAR: Cláudio PereiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Pedro Mota e Rui Cidade4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: André Campos e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: João BernardinoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo Brás