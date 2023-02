Manuel Mota e Rui Costa apitam jogos de Sporting e FC Porto

Depois de ter divulgado as nomeações para os primeiros quatro jogos da 22.ª jornada da Liga Bwin, entre os quais a de Nuno Almeida para o Vizela-Benfica , o Conselho de Arbitragem anunciou, esta sexta-feira as equipas de arbitragem para os restantes jogos.Destaque para o Sporting-Estoril, que terá Manuel Mota a arbitrar e Hugo Miguel no VAR, para o FC Porto-Gil Vicente, com o árbitro Rui Costa e o VAR Tiago Martins, e ainda para o dérbi do Minho entre V. Guimarães e Sp. Braga, que terá arbitragem de Luís Godinho e João Pinheiro no VAR.Eis as nomeações completas para esta jornada:Árbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Àngelo Carneiro4.º árbitro: David SilvaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Flávio LimaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: Rui SilvaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Bruno CostaVAR: João PinheiroAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: João PinhoVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: José LuziaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: André NetoVAR: Vasco SantosAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: António NobreAVAR: Nélson Pereira