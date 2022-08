Marcelo Rebelo de Sousa: «Jogo da Liga Bwin para os emigrantes ainda está pendente»

As associações de emigrantes têm manifestado a sua preocupação pelo facto de estarem em risco de perder o acesso à transmissão de um jogo por semana da Liga Bwin. O sentimento de afastamento em relação à cultura portuguesa tem sido crescente, pelo o corte com a componente futebolística pode agravar essa frustração que vem alastrando, sendo ainda entendido como uma falha do serviço público.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem estado atento à situação e foi confrontado com o caso durante a visita desta sexta-feira à Feira do Livro, no Porto, não dando como um facto consumado que as emoções do futebol português deixem de estar acessíveis aos emigrantes.

“Como sabe é uma situação muito, muito recente. Tem a ver com a renegociação do contrato para difusão de um jogo da Liga para o estrangeiro, para os nossos compatriotas dispersos pelo Mundo, um jogo por semana, penso que a questão está pendente ainda, é prematuro dizer que não vai haver isso. Até porque há a noção de que esse é um ponto importante para muito portugueses, acompanhar o que se passa em Portugal, não apenas do ponto de vista noticioso mas também no plano desportivo”, asseverou.