Marítimo e E. Amadora decidem hoje quem vence o playoff da Liga Bwin



Pedro Ferreira

Marítimo e Estrela da Amadora decidem este domingo qual das duas equipas irá disputar a Liga Bwin 2023/24, no duelo da segunda mão do playoff de permanência/subida do principal escalão do futebol português. A formação de Lisboa está na frente da eliminatória, depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão, disputada na Reboleira.