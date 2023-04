Marítimo-P. Ferreira será o jogo 20 mil no campeonato

O duelo entre Marítimo e P. Ferreira é vital para a ambição dos clubes em manterem-se no principal escalão e terá ainda um condimento mais especial, uma vez que será o jogo 20 mil do campeonato. Desde o Benfica-V. Setúbal, a 20 de janeiro de 1935, que muita bola rolou em Portugal. Com o foco no embate com os castores, o técnico do Marítimo, José Gomes, dirigiu mais uma sessão de trabalho, continuando a não poder contar com o médio Beltrame e com o defesa René Santos, que ainda assistiu ao treino no relvado, mas já com Pablo Moreno a trabalhar sem limitações. O treinador maritimista esteve algum tempo à conversa com o médio Bruno Xadas.

No âmbito da Fundação Marítimo Centenário, o clube madeirense irá promover uma angariação de alimentos no jogo com os pacenses.