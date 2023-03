Marítimo repudia "atos lamentáveis" dos adeptos do Benfica: «Muitos não respeitaram os lugares indicados»

O Marítimo lamentou esta segunda-feira a ocupação indevida de zonas de emergência e lugares destinados aos seus sócios por adeptos afetos ao Benfica, no encontro da Liga Bwin, que levou a que vários maritimistas abandonassem o estádio."O Club Sport Marítimo vem por este meio repudiar os atos lamentáveis ocorridos no jogo de ontem, frente ao Benfica, nas bancadas do nosso Estádio. (...) muitos dos adeptos do adversário não respeitaram os lugares indicados nos respetivos ingressos, ocupando, desta forma, zonas de emergência e lugares destinados aos sócios do Marítimo", pode ler-se no comunicado publicado pelos insulares no seu sítio oficial.

O encontro da 24.ª jornada da Liga Bwin, que terminou no domingo com a vitória das águias por 3-0, ficou marcado pela enchente encarnada no Estádio do Marítimo, onde as cores verde e vermelho estiveram visivelmente em minoria, naquela que foi a melhor casa da temporada, com 99,83% de ocupação (10.547 espetadores).

Segundo a mesma nota o emblema madeirense "exige o devido respeito na sua casa", revelando que foi solicitado por parte da organização de jogo a intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) para "garantir as respetivas condições de segurança e os direitos" dos seus associados, o que, de acordo com o clube, não aconteceu.

"Dada à inoperância da PSP, e o desrespeito demonstrado aos sócios do Marítimo, alguns destes acabaram por, infelizmente, abandonar o Estádio", diz o Marítimo, no comunicado, adiantando ainda que vai "solicitar uma reunião urgente com o Comando Regional da PSP e com a empresa de segurança privada para que sejam tomadas as devidas providências".

Os leões do Almirante Reis terminam o comunicado dando conta que a "política de ingressos para determinados jogos será revista".