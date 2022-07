Marítimo vence Santa Clara na estreia do Torneio Insular

O Marítimo venceu esta sexta-feira o Santa Clara, por 1-0, no jogo de estreia do Torneio Insular, num encontro que serviu também de apresentação do conjunto madeirense da Liga Bwin.O encontro que marcou o arranque do Torneio Insular, promovido pela Associação de Futebol da Madeira, foi vencido pelo Marítimo com um golo solitário de Matheus Costa.

A partida dividida em dois tempos de 40 minutos ficou marcada na primeira pelo equilíbrio, com as duas equipas a anularem-se no centro do terreno, seguindo para intervalo sem golos a registar.

O anfitrião entrou melhor na etapa complementar, traduzindo-se num golo apontado por Matheus Costa, ao minuto 43, na sequência de um canto convertido por Stefano Beltrame.

O Marítimo conquistou os três pontos, pela vitória alcançada pela margem mínima, mas para salvaguardar uma possível igualdade pontual no final do torneio, foram realizadas grandes penalidades, com o Santa Clara a vencer por 2-3, após 14 penáltis batidos.

A prova, que une os dois arquipélagos e que conta com a participação do Marítimo, Nacional e dos açorianos do Santa Clara, foi ainda abrilhantada pela participação de Victor Gomes, árbitro lusodescendente, que conduziu a final da Taça das Nações Africanas (CAN), e que irá estar no Mundial2022.

O árbitro FIFA, filho de pais madeirenses, naturais de Santo António, tinha o sonho de arbitrar um jogo na terra natal dos seus progenitores, que já não visitavam a 'Pérola' do Atlântico há mais de 40 anos, mas que estiveram no estádio a assistir ao cumprir daquele que foi eleito melhor árbitro africano em novembro.

A estreia do novo 'tapete' não correu de feição aos 'verde rubros', apresentando-se ainda na primeira parte do encontro muito danificado, com relva levantada e buracos na superfície.

O emblema insular teve o seu estádio interditado devido às condições do relvado (instalado no início da época 2016/17) ao fim de duas jornadas disputadas na época transata, tendo recebido duas avaliações negativas, nomeadamente de 2,06 - numa escala de zero a cinco - diante do Sporting de Braga (0-2), na ronda inaugural, e de 1,67, na terceira jornada, frente ao FC Porto (1-1).

No defeso, o Marítimo procedeu à substituição de todo o relvado e colocação de uma nova drenagem e equipamento de rega mais moderno. A obra que arrancou em 16 de maio, dois dias após a receção ao Portimonense na última jornada estava prevista terminar a 15 de julho, tendo sido concluída dois dias antes.

Jogo realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo -- Santa Clara, 1-0.

Marcador:

1-0, Matheus Costa, 43 minutos.

- Marítimo: Miguel Silva, Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Victor Costa, Diogo Mendes, Beltrame, Miguel Sousa, Bruno Xadas, André Vidigal e Joel.

Jogaram ainda: Pedro Teixeira, Edgar Costa, André Teles, Zainadine, Leo Andrade, Clésio Baúque, Pelágio, Lucho Vega, João Afonso, Bernardo Gomes e Francisco Gomes.

Treinador: Vasco Seabra.

- Santa Clara: Marco Pereira, Sagna, Boateng, Tassano, Paulo Henrique, Bobsin, Allano, Rúben Oliveira, Rildo, Ricardinho e Tagawa.

Jogaram ainda: Andrezinho, Gabriel Silva, Pedro Bicalho, Adriano, Rodrigo Valente, Mohebi e Rui Costa.

Treinador: Mário Silva.

Árbitro: Victor Gomes (FIFA -- África do Sul).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tassano (80).

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.