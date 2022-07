Mateus Uribe ofereceu camisola do FC Porto a Maluma

O cantor e compositor colombiano Maluma estreou-se este sábado no palco principal do Festival Marés Vivas e, no final do espectáculo, privou com o compatriota Mateus Uribe, que aproveitou a folga que Sérgio Conceição concedeu ao plantel este domingo para dirigir-se ao evento.O médio ofereceu a camisola do FC Porto a Maluma e o momento ficou registado para a posteridade em várias fotografias, que foram depois partilhadas por Uribe nas redes sociais. Os dois terminaram a conversa com um abraço.