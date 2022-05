Matheus eleito melhor guarda-redes de abril da Liga Bwin

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de abril da Liga Bwin pelos principais treinadores da competição.O guardião brasileiro manteve um registo limpo em três das quatro vitórias dos bracarenses no período referido, frente a Vizela, FC Porto e Belenenses SAD.Matheus superou a concorrência de Diogo Costa (FC Porto), com 25 por cento dos votos, e de Antonio Adán (Sporting) com 10,42 por cento.