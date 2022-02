Matheus Reis alvo de processo disciplinar por gesto em direção a Francisco Conceição

O Conselho de Disciplina da Liga anunciou a instauração de um processo disciplinar a Matheus Reis, na sequência de atos ocorridos no clássico entre Sporting e FC Porto. De acordo com o documento, um gesto do ala brasileiro de 26 anos em direção ao extremo dos dragões Francisco Conceição, neste caso um pirete após uma disputa de bola entre ambos, valeu o processo disciplinar."Gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na Comunicação Social", pode ler-se no documento do órgão em que são revelados os castigos e sanções a respeito do clássico no Estádio do Dragão, o qual aponta "não foi relatado em relatórios oficiais".De resto, por não se tratar de um processo sumário, Matheus Reis acaba por não ser suspenso preventivamente, tal como sucede nos processos em relação aos castigos aplicados a Pepe e Tabata durante a partida do campeonato entre FC Porto e Sporting.