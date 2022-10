Médicos de FC Porto e Portimonense deram exemplo de fair play

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dentro do ambiente tão frequentemente crispado em que se vive o futebol português, são sempre de aplaudir os momentos de desportivismo entre elementos de formações adversárias.

Na partida de ontem, foram as equipas médicas a dar um bonito exemplo de civismo. Na 1ª parte, depois de um choque entre Moufi e Filipe Relvas, que deixou ambos mal tratados, os médicos do FC Porto apressaram-se a entrar em campo para prestar auxílio aos colegas do Portimonense.

Depois, já perto do final, foi a vez da equipa médica dos algarvios retribuir o gesto e ajudar os portistas após uma colisão forte entre Pepê e Grujic.