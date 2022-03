Miguel Braga e os incidentes em Guimarães: «São cenas lamentáveis, mas o que fica é o conselho de Palhinha»

No programa 'Raio-X', Miguel Braga abordou não só os casos de arbitragem que marcaram a jornada, nas partidas de Sporting e FC Porto, mas também os incidentes que tiveram lugar na visita dos verdes e brancos ao V. Guimarães e que obrigaram à interrupção da partida durante a 2.ª parte. O desacato que levou à intervenção das forças de autoridade sobre os adeptos do Vitória mereceu acusações da direção do emblema do Minho, que visou os adeptos do Sporting. Tal situação acabou por ter uma resposta por parte de Miguel Braga."Devemos perguntar à polícia sobre a situação. Honestamente foram mais felizes as palavras do Palhinha do que a atitude de culpar sempre os outros. Pedia para as pessoas pensarem que quando levam os filhos ao futebol, devem ter determinado tipo de comportamentos. Não devia ser aceite que se fomente a cultura de inimigos no desporto. Não se deve insultar as equipas adversárias, mas não são o Sporting ou o Vitória que têm a autoridade para agir. Só a polícia pode dizer porque agiu de determinada maneira. Foram cenas lamentáveis, mas o que fica é o conselho de um jogador do Sporting a pedir para os adeptos serem um exemplo para os filhos e mais novos", sublinhou o responsável pela comunicação do Sporting.Recorde-se que, na sua conta de Instagram, Palhinha tinha condenado os incidentes registados nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, apelando a uma mudança de atitude de pais para filhos. "Qual é o exemplo que lhes querem passar? Tristeza ver estádios com ambientes incríveis e com tanto potencial no nosso país e depararmo-nos com situações como as de hoje [sábado]", assumiu o médio dos leões.