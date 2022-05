Moreirense-Chaves resulta em mais de 7 mil euros de multas

O jogo do passado domingo entre o Moreirense e o Chaves, da segunda mão do playoff da Liga Bwin e que confirmou o regresso dos transmontanos ao escalão maior, resultou em mais de 7 mil euros de multas aos clubes envolvidos, de acordo com mapa de castigos hoje divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF.O Chaves foi multado em 3.725 euros: 1.393 euros por atraso de dois minutos tanto na primeira como na segunda parte; 2.010 euros pelo facto de os adeptos terem deflagrado artefactos pirotécnicos; e 322 euros por um adepto ter invadido o campo após o apito final.O Moreirense foi sancionado em 3.599 euros, a maioria por comportamento incorreto do público e pirotecnia, mas também foi sancionado pela mesma invasão do adepto do Chaves.