Moreirense-V. Guimarães: música do dérbi canta-se a uma só voz

"O verde da esperança a quem pertence, a quem pertence?". A resposta é "ao Moreirense, ao Moreirense" e não é preciso ser-se um adepto muito atento para se saber que estas linhas são a parte mais emblemática do também afamado hino dos cónegos, tema que, depois de amanhã, vai dar vida ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, antes do dérbi com o Vitória.

Um jogo que se sabe ser especial para qualquer vimaranense, mas que o é ainda mais para Dino Freitas, músico que compôs o hino do Moreirense e que também assinou... o do Vitória.

"Os dois hinos surgem em momentos diferentes", começou por explicar, a Record, de guitarra em punho e já depois de fazer ecoar as duas letras em pleno relvado do estádio. "O do Vitória nasce em 1985/86 e o do Moreirense surge em dois momentos. Em 1994/95, aquando da subida do Moreirense à atual Liga 2, houve aqui uma festa de comemoração e eu participei. Aí, quase de improviso, criei o refrão. Depois, em 2001, já com o atual presidente, fez-se o hino oficialmente. E está aí", contou, bem-disposto.

Assim sendo, é seguro dizer que Dino Freitas faz já parte da história dos dois clubes. Um marco "especial". "É especial, porque antes de ser do Vitória, do Moreirense, do Brito ou do Torcatense, sou de Guimarães. E tudo o que é de Guimarães sinto-me quase na obrigação de enaltecer. Não entro no discurso fácil de que é o Vitória e o Moreirense que se lixe, ou ao contrário. Tudo o que for da minha terra, da minha Guimarães, eu apoio", atirou.



Um sucesso nas festas



Há já largos anos que as letras dos dois hinos fazem as maravilhas dos adeptos dos dois clubes, pelo que não é estranho que Dino Freitas seja várias vezes abordado para interpretar ambos. Sobretudo nas festas em que participa.



"Quando vou a festas em que estão adeptos do Moreirense pedem para cantar o hino. E quando estão adeptos do Vitória é igual com o do Vitória. E eu toco porque para mim é um orgulho", assegurou, explicando depois que houve até momentos em que já esteve perante adeptos dos dois clubes: "Já estive em festas em que estavam adeptos dos dois clubes. E cantei para os dois, sem problema. Também tenho a língua afiada e se algum se sentisse mal tratado sabia o que dizer. Porque volta tudo ao princípio: Guimarães à frente de tudo."



Uma utopia e dois desejos



A sete jornadas do fim, Moreirense e Vitória lutam por objetivos diferentes. Os cónegos procuram não descer, ao passo que os vizinhos lutam por uma vaga europeia. Para Dino Freitas, o ideal é se ambos conseguirem alcançar as suas metas.





"É muito complicado. O Moreirense está numa fase difícil e estou convencido de que se vai salvar de mais esta. Quero que o Vitória chegue à Europa e que o Moreirense não desça", referiu, confessando também o desejo de "ver os dois campeões, ainda que isso seja uma utopia".