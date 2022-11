Mudança de árbitro no Benfica-Gil Vicente

O Benfica-Gil Vicente, marcado para as 18 horas na Luz, vai ser afinal dirigido por Manuel Oliveira. A Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF procedeu à substituição do árbitro principal do encontro."Devido a doença súbita, o árbitro nomeado, Rui Costa, está impedido de integrar a equipa de arbitragem para a referida partida, a contar para a 13.ª jornada da Liga Bwin", informou a FPF.