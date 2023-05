Mudanças à vista nas ligas profissionais: fim dos jogos às 21h15, formação para dirigentes e há mais

A Assembleia-Geral Extraordinária realizada esta segunda-feira no Porto aprovou alterações relevantes ao Regulamento de Competições. Desde logo, os jogos às 21h15 em dias úteis deixam de existir nas duas ligas profissionais de futebol em Portugal: a Liga Bwin e a Liga Sabseg."Uma das alterações aprovadas pela Assembleia Geral define – tanto na Liga Portugal bwin como na Liga Portugal SABSEG – os horários para a realização de jogos que se realizem em dias úteis: 18 horas ou 20.15 horas caso se trate apenas de um jogo, 18.45h e 20.45h em caso de ficarem agendadas duas partidas para o mesmo dia. Acaba-se, pois, a possibilidade de serem marcados jogos para as 21.15 horas em dias úteis", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo encabeçado por Pedro Proença.Um dado adquirido são também as cinco substituições por partida, em três momentos diferentes, no máximo, que eram uma norma transitória adotada com o aparecimento da pandemia da Covid-19, passando agora norma definitiva.A Liga Portugal passa também a obrigar os clubes a terem um mínimo de 13 jogadores disponíveis para cada encontro oficial e estabelece "a apresentação de certificado de seguro válido, até às 24 horas anteriores à hora do jogo".A partir de 2024/25, os dirigentes dos emblemas profissionais passarão a ter de fazer frequência de formação organizada pela Liga Portugal " no sentido de garantir a capacitação adequada dos agentes desportivos que sejam incluídos na ficha técnica de jogo (à exceção de treinadores)". "Pretende-se com esta medida valorizar cada vez mais as competências de todos os intervenientes no jogo", acrescenta-se ainda.Com a centralização dos direitos audiovisuais a ser terma de destaque, esta AG extraordinária na cidade Invicta alterou a norma respeitante à habilitação dos treinadores principais da Liga Bwin. "Foi adicionada à norma que já permitia, na Liga Portugal bwin, aos treinadores que se mantenham a treinar uma equipa promovida, serem inscritos como técnicos principais com a habilitação UEFA-Advanced (Grau III), a possibilidade de na época seguinte a essa poderem permanecer como treinadores principais mediante comprovativo de estarem a frequentar o curso para obtenção da habilitação UEFA-Professional (Grau IV) – UEFA-Basic (Grau II) e UEFA-Advanced (Grau III) nos casos de equipas promovidas à Liga Portugal SABSEG", esclarece o comunicado.