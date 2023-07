Multas de 5.740 euros no dérbi entre Sporting e Benfica da 33.ª jornada

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF multou o Sporting em 3.190 euros por "comportamento incorreto do público" e "agressões graves a espectadores e outros intervenientes" durante o dérbi disputado a 21 de maio, com o Benfica. Os encarnados foram igualmente multados em 2.550 euros por "comportamento incorreto do público", nomeadamente o arremesso de petardos e tochas.

A receção do Sporting ao Benfica em partida referente à 33ª e penúltima jornada terminou com um empate (2-2), resultado que impediu as águias de festejar o título em casa do rival. João Neves marcou o golo da igualdade já nos instantes finais da partida, com os adeptos benfiquistas a celebrar com os tais artefactos pirotécnicos.

Quanto ao jogo com o Sp. Braga, disputado a 6 de maio e que acabou com o triunfo (1-0) das águias, o Benfica viu o CD arquivar os autos relativos a alegados comportamentos discriminatórios e eventuais injúrias e ofensas à reputação.