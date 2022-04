Multas passam os 146 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O total de multas aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) vai permitir à Liga garantir um encaixe superior a 146 mil euros. A grande fatia deste bolo será suportada por V. Guimarães (11.714€), Sporting (8.800 €), Sp. Braga (6.937 €) e Benfica (4.460 €) que, uma vez mais, foram penalizados pelo comportamento dos seus adeptos.

Só o V.Guimarães-Sporting, relativo à 27ª jornada, na qual o jogo chegou a ser interrompido, custou mais 10 mil € aos vimaranenses por arremesso de objetos para o relvado. Já os leões pagaram sensivelmente metade desta quantia pelo mesmo delito, e por os seus simpatizantes ainda terem quebrado um acrílico na bancada. Como é habitual, a fatura ainda subiu pela utilização de material pirotécnico, uma situação que se repetiu nos jogos Moreirense-V. Guimarães e Sporting-P. Ferreira, relativos à última jornada.

O Sp. Braga-Benfica originou aos minhotos uma fatura de quase 7 mil € pelo comportamento dos seus adeptos; do ‘speaker’ que gritou "Vamos Guerreiros. Braga! Braga!"; e pela ação de um apanha-bolas que retardou o reinicio do jogo. O diretor de comunicação, Alexandre Carvalho, também foi sancionado em 694 euros. Já as águias foram penalizadas em 4.460 euros pelo uso de material pirotécnico nas bancadas.

Dirigentes visados

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi suspenso um mês por ter contestado uma decisão gritando "Isto é um roubo! Isto é uma vergonha". O diretor- desportivo do Moreirense, Luís Guimarães, será afastado pelo mesmo período de tempo igualmente por protestos.

Resta assinalar que os jogadores Vertonghen, Palhinha, Al Musrati, Marco Baixinho, Antunes, Alfa Semedo, Tiago Silva. Bukia, David Simão, Bilel, Aburjania, Alex Mendes e Claudemir vão falhar a próxima ronda por castigo.