Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Não há clubes pequenos no que toca à criatividade: Dos tremoços de Geraldes ao castor pistoleiro Canarinhos brincaram com provocação na Madeira e criaram uma campanha de promoção para o jogo com o Tondela