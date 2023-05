Neres deixa farpa no Instagram do FC Porto e Otávio atira: «Estamos empatados em títulos na Luz»

«Chupa lagarto, chupa tripeiro»: Neres sem filtros na festa do título «Chupa lagarto, chupa tripeiro»: Neres sem filtros na festa do título

Poucas horas depois de o Benfica garantir o título, na Luz, David Neres deixou uma mensagem numa publicação do Instagram do FC Porto que gerou um sem-número de comentários, incluindo uma resposta de Otávio.Numa publicação onde os dragões partilharam um vídeo do golo do médio portista ontem, no Dragão, no jogo com o V. Guimarães, Neres escreveu: "Cadê o sorrisinho".Otávio não deixou de responder ao benfiquista: "David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz."