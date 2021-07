'Novo Semanário' revela suspeitas de doping num Benfica-Sporting de 2016

O 'Novo Semanário' revelou que o Benfica-Sporting de 2016/17 está na mira da Autoridade Nacional Antidopagem e do Ministério Público, que consideram "preocupantemente atípicas" as amostras de 12 jogadores de águias e leões (seis de cada um). Os controlos terão sido realizados antes e depois desse dérbi, que terminou com vitória encarnada por 2-1.





De acordo com a mesma fonte, Rafa, Nélson Semedo, Adrien e Ricardo Esgaio estão entre os visados e amostras de outros futebolistas enviadas para um laboratório belga nunca terão chegado ao destino. Rogério Jóia, antigo presidente da ADoP, denunciou o ano passado uma alegada tentativa de roubo, aos CTT, de 200 amostras, algo que Manuel Brito, atual líder do organismo, negou numa entrevista a Record em junho: "Não houve roubo das amostras de Sporting e Benfica. Não houve nada. Neste caso concreto, as tais amostras chegaram ao destino."A CMTV acrescenta que o caso foi arquivado no ano passado.