Número de passes certos é a variável com mais influência na determinação do tempo útil de jogo

A Academia APAF divulgou, esta quinta-feira, um estudo relativo às temporadas 2019/20 e 2020/21 que analisa os indicadores-chave do tempo útil de jogo na 1.ª Liga, e no qual se concluiu que o número de passes certos é a variável que mais influência tem na determinação do mesmo.O tempo de compensação concedido é o segundo aspeto que mais impacto tem e, segundo explica a APAF, a "sua relação é negativa", ou seja, "quanto maior for o tempo concedido, menor é o tempo útil de jogo".Concluiu-se ainda que o volume de faltas e de sanções disciplinares para além dos 30 minutos de cada partida, contribui de maneira negativa para a determinação deste mesmo tempo útil. Já as substituições e a diferença de pontos entre as equipas na tabela, "não são variáveis com influência".Refira-se que este estudo foi apresentado ao público à margem das XXII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto.