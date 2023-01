O balanço da 1.ª volta: Benfica embalado com força alemã

E eis que, pouco mais de cinco meses depois do arranque da edição 2022/23 Liga Bwin, chegamos ao fim da 1ª volta. Ao contrário do que aconteceu nas duas últimas épocas, o Benfica, agora orientado pelo alemão Roger Schmidt e motivado pela boa campanha europeia que está a realizar, entrou a todo o gás no campeonato e chega à 17ª jornada com 44 pontos, resultantes de 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Para tal registo muito contribuíram nomes como Gonçalo Ramos, atual melhor marcador da prova (12 golos), e o campeão do Mundo Enzo Fernández. Um dado interessante... para as águias: desde 1995/96, altura em que as vitórias passaram a valer 3 pontos, o líder a meio da Liga foi campeão... por 20 vezes.

De resto, o percurso dos encarnados apenas não se pode definir como imaculado devido ao estrondoso desaire (0-3) em casa do Sp. Braga, na ronda 14. António Salvador decidiu apostar na prata da casa, confiou o comando técnico da equipa capitaneada por Ricardo Horta a Artur Jorge (melhor treinador da Liga até aqui para os jornalistas de Record) e este não tem desiludido: os minhotos fizeram a melhor 1ª volta da sua história e ocupam o 2º posto, com menos quatro pontos do que o Benfica.

A fechar o pódio está o FC Porto. Os dragões tiveram alguns percalços (derrota com o Rio Ave e empates com Estoril, Santa Clara e Casa Pia), mas, inspirados pela magia de Taremi e segurança de Diogo Costa, encurtaram distâncias para o Benfica e fechou a 1ª volta a cinco pontos da liderança. Por seu lado, o Sporting de Rúben Amorim parece estar já afastado da corrida pelo título, isto numa altura que os leões vêem o rival da 2ª circular já a 14 (!) pontos.







O Benfica domina as escolhas dos leitores Record no que aos melhores da 1.ª volta da Liga Bwin diz respeito. Num inquérito disponível no nosso site entre a manhã de domingo e as 17 horas de ontem, as escolhas foram claras





Casa Pia e Arouca espreitam a Europa



Fora do grupo da frente, o Casa Pia de Filipe Martins, atualmente num 5.º lugar que dá acesso às provas europeias e o Arouca de Armando Evangelista (6.º classificado) têm estado em plano de evidência. Na vertente individual, o espanhol Fran Navarro tem sido o ‘ganha pão’ do Gil Vicente e leva já 11 golos no campeonato. Samu e Anderson (Vizela) e Lucas Soares e Vasco Fernandes (Casa Pia) são também nomes que têm brilhado.



Não há quem crie como Ricardo Horta



Se na categoria dos remates existe uma luta intensa entre Gonçalo Ramos e Taremi, no capítulo da construção... não há ninguém como Ricardo Horta. O capitão do Sp. Braga lidera a Liga em oportunidades de golo criadas (45), sendo que Ramos é quem mais concretiza (11). Por sua vez, Navarro leva 11 golos, mas já falhou 16 chances claras...