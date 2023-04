O que falta jogar a Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting

Com a vitória em casa do Benfica , o FC Porto ganhou nova vida na luta pelo título, ao reduzir para 7 a diferença pontual para o rival de Lisboa, numa altura em que faltam disputar agora sete jornadas. São 21 pontos até final do campeonato, que serão discutidos nas rondas que pode consultar abaixo, com os calendários das quatro equipas que ainda podem do ponto de vista matemático ser campeãs nacionais.28.ª jornada: Chaves, fora (15 de abril)29.ª jornada: Estoril, casa (23 de abril)30.ª jornada: Gil Vicente, fora (29 de abril)31.ª jornada: Sp. Braga, casa (6 de maio*)32.ª jornada: Portimonense, fora (13 de maio*)33.ª jornada: Sporting, fora (20 de maio*)34.ª jornada: Santa Clara, casa (27 de maio*)28.ª jornada: Santa Clara, casa (15 de abril)29.ª jornada: P. Ferreira, fora (22 de abril)30.ª jornada: Boavista, casa (30 de abril)31.ª jornada: Arouca, fora (6 de maio*)32.ª jornada: Casa Pia, casa (13 de maio*)33.ª jornada: Famalicão, fora (20 de maio*)34.ª jornada: V. Guimarães, casa (27 de maio*)27.ª jornada: Estoril, casa (8 de abril)28.ª jornada: Gil Vicente, casa (16 de abril)29.ª jornada: Casa Pia, fora (21 de abril)30.ª jornada: Portimonense, casa (29 de abril)31.ª jornada: Benfica, fora (6 de maio*)32.ª jornada: Santa Clara, casa (13 de maio*)33.ª jornada: Boavista, fora (20 de maio*)34.ª jornada: P. Ferreira, casa (27 de maio*)27.ª jornada: Casa Pia, fora (9 de abril)28.ª jornada: Arouca, casa (16 de abril)29.ª jornada: V. Guimarães, fora (24 de abril)30.ª jornada: Famalicão, casa (30 de abril)31.ª jornada: P. Ferreira , fora (6 de maio*)32.ª jornada: Marítimo , casa (13 de maio*)33.ª jornada: Benfica, casa (20 de maio*)34.ª jornada: Vizela, fora (27 de maio*)*) data a confirmar