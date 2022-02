Observatório do Futebol: Portugal é 25.º no ranking de países com mais tempo útil de jogo

O 'CIES Football Observatory' publicou esta segunda-feira um estudo onde analisou a relação entre oportunidades de golo e tempo útil de jogo, de forma a determinar o nível de "abertura" das partidas (ou 'game openness') num total de 36 Ligas europeias, num ranking em que Portugal surge (apenas) na 25.ª posição.Segundo os dados revelados, a Liga Bwin tem uma média de 10 oportunidades por jogo e apresenta um tempo útil de 57:09 minutos por encontro. Na Eredivisie, a Liga holandesa, que se encontra na primeira posição, há 11,7 oportunidades para um total de tempo útil de 63:21, mais de seis minutos de diferença para o principal campeonato luso.Dos chamados 'Big-5' (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), apenas Bundesliga (11,9 chances/61:28 minutos), Serie A (11,1 chances/61:35 minutos) e Premier League (10,9 chances/60:59 minutos) aparecem no top-10.Ligue 1 e LaLiga estão presentes, respetivamente, nas 15.ª e 23.ª posições.De resto, o relatório conclui que clubes em ligas localizadas mais nas zonas Norte e Oeste do continente "tendem a jogar de forma mais aberta do que aqueles que são do Sul/Este".