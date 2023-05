Os grandes heróis do campeonato

Se a Liga Bwin 2022/23 sorri ao Benfica, os prémios individuais de Record acabam por ser bem divididos por vários clubes. Grimaldo e Taremi ganham maior notoriedade, mas nos treinadores Artur Jorge consegue bater o campeão Roger Schmidt.

De saída para os alemães do Bayer Leverkusen, Alex Grimaldo deixa uma marca de qualidade na Luz pela sua influência na manobra atacante da equipa campeã, já que fez 5 golos e 9 assistências. O rendimento acabou por ser valorizado pelas notas que lhe foram atribuídas e que o levaram a somar 109 pontos, mais dois do que o portista Taremi e mais três do que o colega de equipa João Mário, outras figuras da temporada.

Do ponto de vista dos goleadores, Mehdi Taremi conseguiu finalmente sorrir, suplantando Gonçalo Ramos – que liderou esta lista durante praticamente toda a temporada – na reta final. Para esta vitória na Bota de Ouro Record (22 golos) muito contribuíram os seis golos apontados nas últimas três jornadas, em especial o póquer que assinou na penúltima, em Famalicão. O avançado iraniano, de 30 anos, que nos últimos três anos ficara muito perto dos artilheiros Vinícius, Pote e Darwin, conseguiu desta vez dar o passo em frente, ele que também deixou a sua marca na classificação de pontos Record: 107, apenas a dois de Grimaldo.

Também o Sp. Braga teve direito a uma distinção, no caso a do seu líder, Artur Jorge. A boa carreira da formação minhota, que superou o Sporting e garantiu um lugar de acesso à 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, é assim personalizada pelo seu treinador, que ficou à frente do alemão Roger Schmidt por curta margem. O técnico, de 51 anos, que subiu a pulso na hierarquia do clube desde as equipas de formação até ao conjunto principal, recebe este reconhecimento a uma semana de enfrentar o FC Porto na final da Taça de Portugal.



Diogo Costa luvas de ouro



Depois de ter sido segundo na época passada, Diogo Costa sagrou-se o melhor guarda-redes para o nosso jornal, com 105 pontos. O guardião do FC Porto e da Seleção Nacional, que pode estar de saída para outros palcos, somou mais dois pontos do que a revelação Buntic, uma aposta certeira do Vizela. Vlachodimos veio logo atrás, seguido de Matheus (Sp. Braga) e Ricardo Batista (Casa Pia).



Pote foi o rei das assistências



A última jornada permitiu a Pote destacar-se da concorrência e vencer o prémio de melhor assistente da Liga Bwin. O médio do Sporting chegou aos 11 passes decisivos, superando assim o benfiquista Grimaldo (9), que até marcou de penálti, mas não assistiu os colegas diante do Santa Clara. Logo atrás deste ficaram o colega de equipa Neres e o bracarense Ricardo Horta, ambos com 8.



João Gonçalves apitou melhor





O jovem árbitro João Gonçalves, de 31 anos, segurou a liderança do prémio de melhor juiz do campeonato, ele que até nem apitou nenhum jogo nas últimas três rondas da Liga Bwin. A média de 3,89 pontos, resultado de 35 pontos atribuídos pelo nosso jornal num total de 9 partidas dirigidas, foi suficiente para vencer a distinção, com vantagem sobre André Narciso e Artur Soares Dias.