Os onzes de FC Porto e Sporting para o clássico

FC Porto e Sporting defrontam-se às 20h15 no Estádio do Dragão, clássico que pode ser decisivo para as contas do título. Os dragões lideram a Liga Bwin com 59 pontos e os leões estão em 2.º com 53.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira; Evanilson e Taremi: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez e EustaquioAdán; Inácio, Coates e Feddal; Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Nuno Santos e Paulinho: João Virgínia, Neto, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Palhinha, Daniel Bragança, Tabata, Slimani, Edwards.Siga o jogo AQUI