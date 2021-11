Os segredos dos cantos do Sporting

O Sporting tem demonstrado uma enorme eficácia através de cantos e, nos últimos três jogos, fez três golos na sequência deste momento do jogo, dois dos quais resolveram a partida e estabeleceram o resultado final. É comum ouvir-se que as bolas paradas têm ganhado uma elevada importância e, no caso do Sporting, podemos dizer que têm sido decisivas para o bom momento dos leões. Mas afinal qual é o segredo do canto do leão?

Até à 11ª jornada da Liga Bwin, os três grandes tiveram um total de 248 cantos, dos quais 89 foram do Sporting, 88 do Benfica e 71 do FC Porto.



Record foi observar e analisar ao detalhe os cantos dos três grandes, notando diferenças gritantes na forma como cada uma das equipas executa este tipo de lances. Dividimos os cantos por diversas categorias, nomeadamente a zona para onde são batidos, a direção da bola e, obviamente, a taxa de aproveitamento.