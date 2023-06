Otávio é o primeiro médio a integrar onze do ano da Liga Bwin

Sorri, bebé, estás no da #LigaPortugalbwin



Otávio foi uma das escolhas dos treinadores e capitães para ocupar um dos lugares do meio campo.



É merecido?#LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára

Otávio foi eleito para integrar o onze do ano da Liga Bwin. O brasileiro, do FC Porto, é assim o primeiro médio a ser escolhido, juntando-se agora ao quarteto defensivo e a Diogo Costa.Nos 27 encontros que disputou na Liga Bwin, Otávio - um dos mais votados pelos principais treinadores e capitães da competição - apontou cinco golos e contribuiu com sete assistências, tendo sido um dos 'pilares' da equipa de Sérgio Conceição, que terminou o campeonato no 2.º lugar atrás do Benfica.Aos 28 anos, Otávio cumpre a sua sétima época consecutiva ao serviço do FC Porto.Refira-se que, até ao momento, para além do brasileiro, fazem parte do onze do ano Diogo Costa, António Silva, Pepe, Otamendi e Grimaldo.