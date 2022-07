P. Ferreira bate Santa Clara com golo de Martelo

Um golo de Pedro Martelo, aos 68 minutos, assegurou esta quinta-feira a vitória ao Paços de Ferreira na receção ao Santa Clara, por 1-0, em jogo de preparação das duas equipas do principal escalão do futebol português.

O quarto ensaio dos pacenses ficou marcado pela estreia do avançado brasileiro Arthur Sales, contratação anunciada na véspera, numa primeira parte de muitos contactos e faltas, mas com ligeiro ascendente dos locais.

Matchoi, de livre, obrigou Marco Pereira a desviar para o ferro, no melhor lance do primeiro tempo, respondendo o Santa Clara (com o reforço Martim Maia de início e o médio brasileiro Bobsin, ex-Grémio, após o intervalo), no segundo e em dose dupla, em remates praticamente consecutivos de Barreto e Ricardo Valente que Jordi desviou para os postes.

Uma recuperação de Ibrahim perto da área do Santa Clara resultou no único golo do encontro, assinado por Pedro Martelo, que ainda dispôs de mais um par de situações para voltar a marcar.

Em jogo disputado no relvado principal do estádio Capital do Móvel, as duas equipas jogaram da seguinte forma:

- Paços de Ferreira: Jordi, Juan Delgado, Nuno Lima, Vasco Sousa, Antunes, Holsgrove, Rui Pires, Lucas Silva, Matchoi, Nigel Thomas e Arthur Sales.

Jogaram ainda Fernando Fonseca, Uilton, Pedro Ganchas, Luís Bastos, Pio, Ibrahim, Miguel Mota, João Magno, Bruno Silva, Pedro Martelo e Zé Oliveira.

- Santa Clara: Marco Pereira, Sagna, Boateng, Tassano, Paulo Henrique, Patrick, Anderson Carvalho, Martim Maia, Allano, Ricardinho e Rui Costa.

Jogaram ainda Ricardo Fernandes, Pipe, João Afonso, Xavi Quintilla, Victor Bossin, Rúben Oliveira, Rodrigo Valente, Anderson Cordeiro, Óscar Barreto e Mohebi.