Paulo Bento: «Independentemente do resultado de ontem, o Benfica vai tornar-se no novo campeão nacional»

Paulo Bento marcou, esta segunda-feira, presença na 2.ª Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença, onde abordou, entre outros temas, o eventual regresso aos bancos de suplentes, garantindo que os quatro anos que comandou a Coreia do Sul foram um "processo longo e extremamente competitivo"."[Voltar] Mais cedo [do que na próxima temporada] creio que será difícil. Na próxima temporada veremos. Depois de um processo longo e extremamente competitivo, que culminou com o Mundial, creio que é importante termos algum tempo de descanso e saírmos do nosso contexto profissional de nos dedicarmos a outras coisas. Depois é esperar e ver o que o mercado vai ditar e escolher da melhor maneira o próximo passo. É encarar com naturalidade, podem aparecer coisas mais ou menos interessantes, mas não é a primeira vez que estou nesta situação", começou por referir o treinador português, que no Mundial'2022 levou a Coreia do Sul até aos oitavos de final."Vou vendo alguns jogos, mas não digo que tenha visto o campeonato português a full time. Vi o jogo de ontem e creio que foi um bom jogo, com bom ritmo, intensidade e bem jogado ao longo dos 90 minutos. Com o Sporting bem melhor na 1ª parte e o Benfica um pouco melhor na 2ª. Mesmo quando o Benfica foi melhor, as melhores oportunidade pertenceram ao Sporting. Se o resultado é justo ou não, podemos dizer que se aceita porque não houve grandes fatores externos a influenciar, apesar do segundo golo do Benfica. Ainda assim, acredito que seria mais justa a vitória do Sporting"."Sim. Independentemente do resultado de ontem, o Benfica vai tornar-se no novo campeão nacional. Tem um jogo em casa que com maior ou menor dificuldade acabará por vencer. Foi a equipa mais regular e, do meu ponto de vista, o campeonato não foi decidido pelos confrontos diretos, já que o FC Porto foi a equipa que mais pontuou tendo em conta o jogos entre Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga. O Benfica teve apenas uma fase de irregularidade após o jogo com o FC Porto, mas a diferença de pontos que já tinha alcançado permitiu-lhe manter o 1º lugar"."Não sou muito de fazer futurologia. Temos de analisar o que vem e muitas vezes não podemos escolher o que pretendemos. Não digo a 100 por cento, mas quase, a minha carreira continuará fora do país"."Não tenho essa preferência. A felicidade que tive de exercer os dois contextos não me dá essa prioridade ou vontade de fazer essa escolha. Não tenho a dificuldade de me adaptar a qualquer um dos contextos"."É uma experiência que não gostaria de repetir. Foi extremamente complicado na preparação e no pré-jogo"."Nos jogos que realizámos até agora foi inequívoca a nossa superioridade, não houve margem para dúvidas. A eficácia que se revelou nesses jogos foi fundamental para evitar qualquer dificuldade e estamos bem encaminhados para cumprir o objetivo de estar no Euro'2024. Em relação à escolha, é um selecionador com experiência nos dois contextos: treinou na Premier League e uma seleção extraordinária como a Bélgica que foi semi finalista em 2018 e foi aos 'quartos' em 2021 depois de eliminar Portugal. No último Mundial foi eliminada na fase de grupos e teve menos sucesso, mas toca a todos. Uma escolha que foi boa e de um treinador de qualidade e experiente. Para nenhum de nós deve fazer confusão ser um treinador estrangeiro. Quem tem de o julgar deve fazê-lo pela competência e pelos resultados, até porque nós também trabalhamos no estrangeiro e não somos poucos".