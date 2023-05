Paulo Futre recorda dérbi: «Entrei na Luz e joguei contra o Sousa Cintra»

Em véspera do Sporting-Benfica (amanhã, 20H30), Paulo Futre recorda os dois dérbis de Lisboa que disputou: um com a camisola do Sporting, em Alvalade (1984), e outro na Luz, em 1993, com as cores do Benfica e no qual marcou o golo da vitória. Em entrevista publicada este sábado no 'Jornal de Notícias', o antigo internacional português sublinha a particularidade desse encontro."Nessa noite não joguei com o Sporting. Entrei na Luz e joguei contra o Sousa Cintra. Tal como jogava sempre contra o John Toschack nos FC Porto-Sporting", atirou.E esclareceu: "Quando surge o momento de sair do Atlético Madrid, tanto Sporting como Benfica abordaram-me. Dei prioridade ao Sporting e cheguei mesmo a acordo. Só faltava o Sousa Cintra chegar a acordo com o Gil y Gil [presidente do At. Madrid] e íamos voar para Marbelha, onde estava o homem. Só que o Cintra não apareceu. Só há pouco tempo é que ele me disse que o banco, um banco qualquer, não me lembro qual, rompeu o acordo com o Cintra. Sem acordo, não tinha dinheiro para fechar o negócio e foi aí que reapareceu o Benfica e o negócio fez-se no próprio dia. Começa então a novela do Cintra a espingardar 'o Futre isto', 'o Futre aquilo'. Saí ter dito que joguei contra o Cintra, porque a culpa não foi minha, o negócio não se faz por culpa da falta de garantia de um banco".