Paulo Vítor e Arruabarrena, os guarda-redes que estão entre os melhores do campeonato

Taremi, artilheiro do campeonato, João Mário e Grimaldo, ambos do Benfica, o vencedor da Liga, estão no 'top 5' dos melhores jogadores da edição 2022/23 segundo a 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol. Faltam aqui dois nomes, ambos guarda-redes: Paulo Vítor (Chaves) e Ignacio de Arruabarrena (Arouca). Os dados são recolhidos com base num algoritmo que combina 65 variáveis ofensivas, defensivas e de construção de jogo recolhidas desde a época 2016/17.Paulo Vítor, brasileiro que representa o Chaves há três anos (jogou também no Rio Ave e Varzim) e Arruabarrena, uruguaio que cumpriu a primeira época em Portugal, destacam-se entre outros nomes dos grandes. No caso de Arruabarrena, este apresenta alguns índices em que é mesmo o melhor do campeonato, como o parâmetro geral defensivo, total de passes e faltas sofridas em duelos aéreos, por exemplo.Arruabarrena contribuiu para o 5.º lugar do Arouca, feito foi realçado pelo guarda-redes. "Sinto que fizemos história. Uma grande época para o clube e uma grande oportunidade para nós que soubemos aproveitar", disse à Sport TV, após o jogo com o Chaves. Nessa entrevista, o uruguaio também respondeu a questões sobre o futuro. "Tenho contrato com o Arouca e a minha cabeça está aqui".