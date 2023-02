Pedro Proença: «Antecipação da centralização dos direitos só se for benéfico para os clubes»

A centralização dos direitos audiovisuais foi tema central da cimeira de presidentes . No final do encontro, que reuniu 32 dos 34 presidentes dos clubes – Estoril e Sp. Covilhã não estiveram presentes -, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, explicou em que posição está o debate. "O que está em cima da mesa é o cumprimento do Decreto-Lei, que estipula para 2025 a data limite para apresentarmos a proposta à autoridade da concorrência e 2028 a altura em que este processo tem de arrancar. Estamos a estudar eventuais propostas de antecipação deste cenário, que só acontecerá se for benéfico para os próprios clubes", frisou.Segundo Proença, que recebeu em Coimbra, local deste encontro, um forte apoio por parte dos presidentes para se recandidatar ao lugar para os próximos quatro anos, há três missões que são fundamentais para desenvolver o futebol português. "São três eixos fundamentais. Concluir o processo dos direitos audiovisuais, internacionalizar a marca Liga Portugal e concretizar a relação que o futebol tem que ter com a indústria do entretenimento", sublinho, à saída da cimeira.