Pedro Proença: «Competitividade na Europa só se alcança com uma Liga cada vez mais competitiva»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, abordou esta quinta-feira o sorteio das três equipas portuguesas presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões e deixou um reparo, pedindo "maior competitividade" no campeonato nacional e apontado à centralização dos direitos televisivos."Realizou-se hoje, em Istambul, na Turquia, o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League da temporada 2022-23. Pela segunda época consecutiva, Portugal estará representado por três clubes, numa prova com cada vez mais jogadores que passaram pelos nossos campeonatos. Portugal é o quinto país com mais equipas nesta fase, numa lista liderada pela Alemanha (5 equipas), seguido de Inglaterra, Espanha e Itália, com quatro emblemas cada. Portugal tem mais Clubes na Liga dos Campeões do que a França, última liga do top-5 do ranking da UEFA, e mais emblemas do que os nossos competidores diretos. Para a crescente aproximação às principais ligas, tem sido determinante o desempenho das nossas equipas na UEFA. Mas essa competitividade na Europa só se alcança com uma Liga cada vez mais competitiva, seguros de que a centralização dos direitos audiovisuais será fundamental para a preparar para os desafios emergentes, como a reformulação do modelo das competições da UEFA a partir de 2024", reiterou numa mensagem difundida nas redes sociais.