Pedro Proença destacou credibilidade da Liga na Sports Summit 2023

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, destacou a "credibilidade" e a "internacionalização" da Liga Portugal na palestra que proferiu em São Paulo, no Brasil, no âmbito da Sports Summit 2023.Ao longo do discurso, num evento que contou com vários oradores de excelência, o presidente da Liga Portugal abordou o modelo de negócio do futebol profissional, dando natural ênfase à criação de talento, uma imagem de marca do futebol português. Prova disso é o facto de a Liga Bwin registar o melhor balanço entre despesas e receitas de todos os campeonatos mundiais, não só na temporada 2022/23, em que tiveram 376,29 milhões de euros de lucro, mas também na última década. Para além de jogadores, o futebol português é também um exportador de treinadores para todo o Mundo e exemplo disso é o Brasileirão, competição que conta esta temporada com seis técnicos portugueses.Durante a preleção, Pedro Proença falou ainda sobre o processo de centralização dos direitos audiovisuais e os desafios que a Liga Portugal e os clubes enfrentarão, explicando também o plano estratégico para o quadriénio 2023-27.No final da conferência, o presidente da Liga sublinhou a relevância de Portugal em marcar presença nos principais eventos do futebol Mundial. "É a prova cabal da credibilidade que é hoje reconhecida à Liga Portugal, um sinal evidente de reconhecimento dos principais 'players' internacionais quanto ao nível de organização e profissionalismo que nos permitem, hoje, sermos convocados para eventos de enorme projeção internacional para partilharmos as nossas experiências e visão para o futuro do futebol a nível global", afirmou Pedro Proença, realçando a a importância da internacionalização: "Estamos, cada vez mais, a cumprir um dos objetivos traçados por esta direção, que sempre fez da internacionalização da marca Liga Portugal e do futebol profissional um dos seus grandes desígnios."A Sports Summit 2023 levou até São Paulo as principais ligas europeias e, para além de Portugal, estiveram presentes no evento a Bundesliga (Alemanha), a La Liga (Espanha) e a Serie A (Itália). Surpreendentemente, entre os oradores não estiveram representantes da Premier League. Para além de Pedro Proença, orientaram ainda palestras vários líderes do desporto Mundial, entre os quais Javier Tebas (presidente da La Liga), Ronaldo Nazário (antigo futebolista e atual proprietário do Valladolid e do Cruzeiro), Miguel Ángel Gil Marín (CEO do Atlético Madrid), Luigi de Siervo (CEO da Serie A), Robin Austermann (diretor Bundesliga Internacional), Johanna Wood (presidente da seleção de futebol da Nova Zelândia), Julio Casares (presidente do São Paulo).