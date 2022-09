Pedro Proença e a criança obrigada a tirar camisola do Benfica: «Não é este o futebol que queremos»

Se queremos que o Futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simples facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro clube. — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) September 11, 2022

Pedro Proença repudiou este domingo a situação que ocorreu ontem no Famalicão-Benfica. Um menino de 10 anos foi obrigado a assistir ao encontro em tronco nu isto porque levava uma camisola das águias e tinha ingresso para as bancadas dos adeptos da equipa da casa, onde, de acordo com o segurança, não poderia ter adereços dos encarnados."Na semana em que os capitães das nossas equipas assinaram a Carta pela Integridade, que antecede a Sport Integrity Week, organizada pela SIGA, vimos exemplos do Futebol que amamos e defendemos. Desde o magnífico gesto de Fair Play no Vitória SC-Santa Clara à bonita e singela homenagem que o FC Porto fez a um adepto no relvado do estádio do Dragão. Se queremos que o Futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simples facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro clube. Não é este o Futebol que queremos", escreveu o presidente da Liga nas suas redes sociais.A situação, recorde-se, criou alguma confusão entre o pai do rapaz e as autoridades, o que deixou a criança bastante aflita e a "chorar". Mas as regras tiveram mesmo de ser cumpridas e a criança acabou por assistir ao encontro sem camisola. Estapelo pai que garante que "segunda-feira [amanhã] vou com o meu advogado fazer uma exposição ao Ministério Público".Também o Benfica se pronunciou sobre o caso, para lamentar "que num futebol que se quer cada vez mais inclusivo, adeptos com camisolas do Benfica, incluindo crianças, tenham sido obrigados a despi-las para poderem assistir ao jogo".













Criança foi obrigada a tirar camisola do Benfica em Famalicão