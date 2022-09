Pedro Proença e Helena Pires assistem ao Marítimo-Gil Vicente

O presidente da Liga, Pedro Proença, e a diretora executiva Helena Pires, estão no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, para assistir ao vivo ao Marítimo-Gil Vicente.O dirigente registou, à Marítimo TV, as melhorias no novo relvado, que foi substituído durante o último defeso, onde também são entrevistados o presidente do clube, Rui Fontes, o vice-presidente Eugénio Mendonça e o médio italiano Beltrame, que falha a partida por lesão e vai torcer por fora.Pedro Proença garantiu que visitou "um clube que fez um forte investimento ao nível das infraestruturas". "Tem feito um investimento único nas próprias infraestruturas. O presidente tem sido uma pessoa extraordinária. Temos a certeza absoluta que o Marítimo sairá desta posição onde está neste momento. O futebol português precisa de um Marítimo forte", frisou.