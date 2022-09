Pedro Proença: «Isto não pode passar os limites da razoabilidade»

O pontapé de saída na nova edição das pós-graduações da Liga Portugal em Comunicação no Futebol Profissional e em Organização e Gestão no Futebol Profissional foi dado por Pedro Proença no auditório do Estádio Municipal de Braga.O presidente da Liga começou por congratular-se por esta ser a sétima pós-graduação da Liga Portugal, registando que há "uma taxa de aproveitamento de 60 por cento dos alunos que frequentam estas pós-graduações"."Vocês são uns privilegiados, pois esta é a grande pós-graduação do futebol que há em Portugal. Temos aqui, por exemplo, um presidente de uma SAD do futebol profissional, além de um jogador ainda no ativo e que tive ainda o privilégio e prazer de arbitrar", focou Pedro Proença, referindo-se a Bruno Vitorino, líder da SAD do Torreense e a Vítor Gomes, capitão do Rio Ave."A Liga não tem como missão ganhar dinheiro com estas prós-graduações. O nosso grande objetivo é capacitar homens e mulheres para que sejam o futuro das nossas organizações profissionais. Pretendemos ser uma referência absoluta de que estas iniciativas são importantes e decisivas para o futuro do futebol profissional em Portugal", assinalou ainda Pedro Proença.Numa autêntica aula sobre todos os acontecimentos e evolução da Liga Portugal desde que tomou posse em 2015, Pedro Proença falou depois sobre uma variedade de assuntos relevantes e que a seguir transcrevemos:"A Liga Portugal tem trabalhado muito neste setor. Os últimos episódios que temos assistido não nos devem deixar nada satisfeitos. Não é isto que queremos para o nosso futebol, que tem de ser um momento de inclusão. Queremos poder potenciar o regresso das famílias aos estádios. É bom que exista a competitividade entre os clubes, mas isto não pode passar os limites da razoabilidade. Estaremos na primeira linha relativamente a isto, no combate à intolerância, ao racismos e à xenofobia. São valores que não abdicamos seja quem for que interprete algo que nós achamos mal. Os clubes têm um papel fundamental e muito mais do que os clubes há um movimento político que tem de acontecer de uma forma natural, mas tem de acontecer de uma forma muito mais rápida se nós queremos combater a violência que temos assistido.""Saiu um decreto-lei em março do ano passado e até 2027/28 este projeto terá de estar implementado, mas estamos a fazer tudo para que possa acontecer eventualmente antes.""A Liga portuguesa é a única do top 15 das ligas europeias que não tem direitos centralizados e aquela que regista uma maior disparidade de receitas entre os clubes. Esta desigualdade colocou alguns clubes no limiar da sobrevivência durante a crise, com desfecho ainda incógnito.""O projeto de internacionalização da Liga tem muito a ver com isto. Em Portugal, o valor dos direitos televisivos internacionais não ultrapassa os 5 por cento e isto comparado com os 46 por cento da Premier League diz bem do estado de subdesenvolvimento em que a nossa Liga se encontra e o trabalho que ainda é preciso fazer.""É preciso perceber que esta é uma indústria que gera milhões de euros e que tem níveis de rentabilidade únicos e que nos posiciona no sexto lugar europeu, onde Portugal não tem outra qualquer indústria.""Estamos a ser fortemente ameaçados pela Liga holandesa, que iniciou o processo de evolução muito mais cedo, nomeadamente na centralização dos direitos televisivos e deu o passo em frente. Teremos dificuldade num futuro próximo de fazer a retenção do talento, mas temos de saber posicionar-nos já para perceber isso e retirar o que de melhor temos no nosso produto.""Sustentabilidade, desenvolvimento, consolidação e maturidade são os pilares do crescimento estratégico da nossa Liga e passados sete anos já estamos a caminho do grande passo que é centralização dos direitos audiovisuais. Haverá uma entidade supra clubes que consegue controlar o produto e adicionar valores ao mesmo, estas são as grandes vantagens da centralização.""Estamos no sexto lugar do ranking europeu, mas não temos sabido aproveitar esta realidade. Acreditamos que este passo vai acontecer com naturalidade com a tal centralização dos direitos televisivos.""A reformulação dos quadros competitivos é também um desafio que temos pela frente. Como se sabe, em 2024 a Liga dos Campeões da UEFA vai alterar. Teremos menos quatro semanas relativamente ao planeamento normal e isto vai-nos obrigar a ter de adaptar os nossos quadros competitivos e perceber o que é que isso significa, como queremos reposicionar a nossa Taça da Liga e a nossa 1.ª Liga, mas tendo sempre em consideração que teremos de manter o nosso nível competitivo.""Quando chegamos à Liga a questão era se fazia sentido ter uma Taça da Liga e relembro que só Portugal e Inglaterra é que têm neste momento. Os clubes queriam matá-la e diziam que não fazia sentido e nós só tínhamos dois caminhos: ou aceitávamos isso ou reposicionávamos a competição e foi isso que fizemos.""A ideia era ter mais uma competição que crie valor e hoje temos sempre isso. Criamos um novo campeão e um novo modelo que foi esta Final Four, percebendo que janeiro era o mês ideal para fazer um produto único e isso foi garantido com este modelo de negócio de sucesso""Alguns depois disseram que fizeram a Liga das Nações. Aparece agora um conceito de Final Four na Supercopa espanhola, mas foi a nossa Liga que criou este modelo. O conceito de Final Four com equipas de futebol onze foi criado pela Liga Portugal e que agora outros têm sabido aproveitar. A Série A por 24 milhões de euros criou na Arábia Saudita a Supertaça italiana em modelo de Final Four, copiando o que é o nosso modelo."