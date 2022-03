Pedro Proença: «Objetivo é alcançar a meta da centralização dos direitos televisivos»

O 19º curso de Formação de Delegados da Liga Portugal, o terceiro realizado nesta época, decorreu este sábado na AF Porto, com praticamente dois terços do calendário da Liga Bwin e da Liga Sabseg cumpridos. A abertura da sessão de trabalho foi feita por Pedro Proença, presidente da Liga, que reconheceu ser necessária uma mudança de foco na forma como o produto audiovisual é tratado. Perceber a importância da segurança de informação no desempenho das funções, potenciar a imagem da competição como valorização da mesma, promover e partilhar as experiências internacionais, preparar e motivar a equipa de delegados para o trajeto de final de época, bem como a realização do teste regulamentar, foram os objetivos principais desta ação, na qual foi também revelado que a Liga Portugal vai apostar na carreira do Delegado, por sugestão dos próprios.Na abertura da sessão, Pedro Proença deu as boas-vindas a todos os Delegados, salientando que os mesmos formam "a quarta equipa em campo" e deixou uma palavra quanto às alterações necessárias, agora que o futebol profissional português está "na antecâmara dos direitos audiovisuais". "A mudança de foco terá de ser uma realidade. Existe a necessidade de tratar o nosso produto de forma diferente, o objetivo é sempre o de melhorá-lo e alcançarmos juntos a meta da centralização dos direitos televisivos", referiu o líder da Liga Portugal.Depois disso os Delegados passaram, então, para o teste escrito e respetiva correção por João Aragão e Pina, numa formação que teve ainda intervenções de Helena Pires, Tiago Madureira, Vanda Cipriano, Miguel Canedo, Reinaldo Teixeira e Delegados que participaram no primeiro intercâmbio entre a Liga Portugal e a La Liga.A diretora-executiva, Helena Pires, reforçou que é importante preparar esta reta final de campeonato, salientando que "os Delegados estão tranquilos". "Já começámos a sentir a diferença, a serenidade com que os nossos Delegados abordam os jogos. Para além disso, estamos na antecâmara da centralização dos direitos televisivos, com outros temas a serem colocados em cima da mesa dos Delegados. Há que olhar de uma forma diferente para a área da televisão, da imagem, e para isso foi fundamental o intercâmbio com a La Liga. Estamos aqui para crescer em conjunto e ir de encontro àquilo que são as expectativas de um futebol cada vez mais profissional, valorizado e potenciado", explicou.Já no âmbito da Comunicação e Imagem, Tiago Madureira explicou a importância de melhorar desportiva e financeiramente o futebol profissional português, que precisa "de manter o foco, para conseguir ter um produto de melhor qualidade". "O contributo de todos os Delegados é de relevância extrema e temos já uma enorme capacidade de controlo. Quando chegar o dia do controlo coletivo, o nosso produto será reflexo do contributo dado hoje em dia", afirmou o diretor-executivo da Liga Portugal, lembrando que o "futebol é um programa familiar".Por seu lado, Reinaldo Teixeira, coordenador dos Delegados, falou um pouco do que será a carreira do Delegado, que surge pelo facto dos mesmos reconhecerem que este passo faz sentido. "Os Delegados começaram na Liga Portugal há 26 anos, quando foi criada a figura de Delegado da Liga. A longo deste tempo, vários foram os que têm mostrado esse desejo. A ideia é pensar no Delegado iniciar as suas delegacias no futebol amador, da Federação Portuguesa de Futebol, e depois subir ao futebol profissional da Liga Portugal. Isto faz com que tenhamos no futebol profissional gente conhecedora da realidade do futebol amador", explicou.Destaque ainda para João Moreira, o 1º classificado dos Delegados na época passada, que recordou que faltam, agora, "os 20% dos jogos mais importantes da temporada", referindo-se à reta final dos campeonatos. "É preciso afinar algumas diretrizes e algumas questões que interessam às competições. No que toca à centralização dos direitos televisivos, se tivermos como base de comparação aquilo que se fazia há algumas épocas, estão a ser dados pequenos passos, mas de gigante", frisou.A Liga Portugal e a Associação de Futebol do Porto (AF Porto) vão assinar um protocolo de cooperação no que diz respeito às competições, mais concretamente na esfera dos Delegados. José Manuel Neves, presidente da AF Porto, deixou claro que a instituição está alinhada com os valores da Liga Portugal. "É um prazer e um privilégio estar convosco. A Liga Portugal tem a orientação do princípio do mérito, que não é oferecido, é merecido. Também nós queremos premiar o mérito", afirmou, reportando-se à colaboração que será assinada e que permitirá à AF Porto ter Delegados melhor preparados e formados nas suas competições.