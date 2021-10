Pedro Proença parabeniza Rui Fontes pela vitória nas eleições do Marítimo

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, recorreu esta sexta-feira à sua página oficial do Facebook para parabenizar Rui Fontes pelo triunfo nas eleições à presidência do Marítimo.

"Rui Fontes venceu esta noite as eleições e é o novo presidente do Marítimo. Em meu nome e em nome da Liga Portugal quero desejar os mais sinceros parabéns, fazendo votos de muito sucesso à frente do clube insular", escreveu.