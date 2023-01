Pedro Proença: «Seria trágico seguirmos noutra direção que não a da união»

Ano novo... ainda mais união. É este o desejo de Pedro Proença.teve acesso à carta de fim de ano que o presidente da Liga Portugal enviou aos emblemas dos dois campeonatos profissionais, na qual destacou a importância de Liga e clubes seguirem unidos na mesma direção, como aconteceu em 2022.O dirigente, de 52 anos, relembrou os "importantes passos" que foram dados ao longo do ano que passou e que já têm "resultados bem visíveis". "Implementámos um novo modelo de Comissão de Instrutores com o objetivo de tornar a Justiça Desportiva mais célere e eficaz. Promovemos o aumento do tempo útil de jogo, de forma a tornar o espetáculo mais atrativo. Incentivámos as diversas entidades envolvidas a tornar os nossos estádios mais seguros, com o objetivo de fazer regressar o público e as famílias aos nossos jogos", elencou.Destacando a união entre todos os intervenientes e a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, na Cimeira de Presidentes do passado mês de novembro, Pedro Proença deixou o mote para este ano de 2023 e também para o quadriénio 2023-27, que define como "decisivo para o futuro do futebol profissional"."Depois de um mandato (2015-2019) pautado pelo lema de Reestruturação e outro (2019-2023) pelo da Sustentabilidade, objetivos de que nem uma inesperada e imprevisível pandemia foi capaz de nos desviar, a Liga Portugal, e quem a dirigir nos próximos quatro anos, tem a responsabilidade de abraçar o desafio do Crescimento. Construímos, ao longo destes quase oito anos, uma organização sólida e credível, capaz de, verdadeiramente, liderar o Futebol Português rumo ao futuro", atirou, apontando os principais temas que serão alvo de discussão: "Centralização dos Direitos Audiovisuais, aprovação de um Modelo de Controlo Económico e a Alteração do Regulamento Disciplinar."Tudo isto com um fim, a Liga assumir-se "como o verdadeiro moto de afirmação internacional do futebol português, que tem na Seleção Nacional o seu expoente máximo e para o sucesso da qual os clubes desempenharão papel vital durante um ciclo que terminará com Portugal de novo no topo do futebol europeu, em 2024"."Depois do esforço que, juntos, realizámos para chegar onde estamos hoje, seria realmente trágico seguirmos noutra direção que não o de uma cada vez maior união. Sei que a Liga Portugal, e quem a liderar neste quadriénio 2023-2027, contará, nos desafios que nos aguardam, com a sua [presidentes dos clubes] indispensável colaboração", terminou.De recordar que há eleições na Liga Portugal neste ano e que Pedro Proença, no Football Talks, em novembro, referiu aque a recandidatura, na altura, era "um tema que ainda não se colocava".Leia a carta na íntegra:"Estimado Presidente. Caro amigo. Despedimo-nos ontem de 2022 e damos hoje as boas-vindas a 2023. Cada um à sua maneira, dois anos que, estou certo, se revelarão absolutamente incontornáveis quando, um dia, se escrever a história do Futebol Profissional em Portugal.O ano que agora terminou foi marcante. Ao longo de 2022 despedimo-nos de figuras que deixarão, a todos e a cada um de nós, saudades. Figuras que fizeram, em diversas áreas, história no futebol português e que, por serem insubstituíveis, nunca serão esquecidas.Mas em 2022 emergiu também, com mais força do que nunca, uma figura que nos deve encher a todos de orgulho: um Futebol Profissional realmente unido em torno daqueles que são os desafios que nos esperam. Um Futebol Profissional capaz de debater, em conjunto, os problemas que se lhe deparam. Um Futebol Profissional sem medo de, num clima de total agregação, encontrar soluções que lhe permitam encarar o futuro com determinação e otimismo.Nunca é demais destacar, numa rápida visita a 2022, a união demonstrada pelos Clubes do Futebol Profissional, de que a Cimeira de Presidentes de novembro foi o sinal mais evidente. A unanimidade demonstrada por todos os presentes (e estiveram mesmo todos presentes) em temas tão estruturantes como a Centralização dos Direitos Audiovisuais ou a reformulação dos quadros competitivos para o pós-2024 deixou evidente que o Futebol Profissional consegue perceber que é, hoje, muito mais aquilo que o une do que aquilo que o separa.Em 2022 implementámos um novo modelo de Comissão de Instrutores com o objetivo de tornar a Justiça Desportiva mais célere e eficaz. Com resultados já visíveis! Promovemos o aumento do Tempo Útil de Jogo, de forma a tornar o espetáculo mais atrativo. Com resultados já visíveis! Incentivámos as diversas entidades envolvidas a tornar os nossos estádios mais seguros, com o objetivo de fazer regressar o público e as famílias aos nossos jogos. Com resultados já visíveis!Mostrámos a todos, mesmo aos que duvidavam, que se estivermos juntos não há impossíveis!E essa união em torno de objetivos comuns é um passo absolutamente decisivo para que o Futebol Profissional seja atualmente olhado de uma forma tremendamente diferente, tanto pelo público como pelas entidades oficiais que, não podia ser de outra forma, se assumem como parceiros neste caminho, necessariamente longo, rumo a um futuro melhor.Não é, estimado Presidente, por acaso que essa Cimeira de Presidentes contou, pela primeira vez na história do evento, com a presença de um membro do Governo, no caso o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Correia, que se sentou à nossa mesa para debater questões que todos sabemos determinantes para os objetivos a que nos propomos. É, antes, a prova clara da forma como, todos juntos, conseguimos tornar o Futebol Profissional mais forte e mais relevante. E essa é uma vitória que ninguém nos pode tirar!Sabemos, ainda assim, que são muitos os desafios que nos aguardam. E 2023 será, não tenhamos disso dúvidas, tão ou mais importante do que aquele a que ontem dissemos adeus. Porque depois de 2023 nada será como dantes!O ano que hoje começamos será de decisões. Decisões que se revelarão determinantes para o futuro do Futebol Profissional. Serão, como tem sido apanágio numa fórmula que já percebemos vencedora, tomadas em conjunto, porque só assim poderemos garantir o bem de todos e de cada um de nós. Teremos, no final de fevereiro, uma nova Cimeira de Presidentes, em que reforçaremos, não tenho dúvidas, os laços que nos unem. E na qual será apresentado o Plano Estratégico para o quadriénio 2023-2027, no qual ficaremos a conhecer as linhas que devem orientar o percurso do Futebol Profissional, e da Liga Portugal, num período verdadeiramente decisivo para o seu futuro.Depois de um mandato (2015-2019) pautado pelo lema de Reestruturação e outro (2019-2023) pelo da Sustentabilidade, objetivos de que nem uma inesperada e imprevisível pandemia foi capaz de nos desviar, a Liga Portugal, e quem a dirigir nos próximos quatro anos, tem a responsabilidade de abraçar o desafio do Crescimento. Construímos, ao longo destes quase oito anos, uma organização sólida e credível, capaz de, verdadeiramente, liderar o Futebol Português rumo ao futuro.Chegamos aqui com sete anos de contas positivas, contrariando, com enorme esforço e abnegação, aquela que era a tendência anterior. Somos a única entidade desportiva contemplada com a Norma 37001 – Sistema de Gestão Anticorrupção, atribuída pela primeira vez em 2021 e cuja manutenção tem sido assegurada. A Liga Portugal é, hoje, vista como o verdadeiro interlocutor nas relações entre o Futebol Profissional e o Governo.Foi, todos o sabemos, um caminho longo e duro aquele que nos trouxe até aqui. Um percurso que fizemos juntos e que nos deve encher, a todos, de orgulho e satisfação, mas também de um ainda maior sentido de responsabilidade para o futuro. Porque foi muito o que conquistámos, mas há ainda muito para conquistar. E não podemos correr o risco de recuar um milímetro!Temas verdadeiramente estruturantes para o futuro do Futebol Profissional - casos da Centralização dos Direitos Audiovisuais, a aprovação de um Modelo de Controlo Económico, alicerçado em procedimentos que garantam independência e transparência, os quadros competitivos pós-2024, que serão aprovados em Assembleia Geral até ao final desta época, ou a alteração do Regulamento Disciplinar - devem continuar a ser encarados e implementados de forma séria e conjunta.Unidos. Essa tem sido a nossa imagem de marca. Um Futebol Profissional mais forte do que nunca e, por isso, cada vez mais capaz de reconhecer, finalmente, aquela que deve ser a sua missão: estar na vanguarda do desenvolvimento do Futebol Português nos desafios que o aguardam. Ciente de que terá de se assumir, sem receios mas com muita ambição, como o verdadeiro motor da afirmação internacional do Futebol Português, que tem na Seleção Nacional o seu expoente máximo e para o sucesso da qual os Clubes desempenharão papel absolutamente vital durante um ciclo que terminará com Portugal de novo no topo do futebol europeu em 2024. É esse o nosso desígnio. Deve ser essa a nossa exigência. Sem receios.E é essa imagem de marca que nos permite, hoje que entramos num novo ano, convocar todos os que verdadeiramente o amam a juntarem-se a nós nesta demanda por um Futebol Português cada vez melhor. Um Futebol Português, também ele, cada vez mais forte. Temos, todos, essa responsabilidade!Depois do esforço que, juntos, realizámos para chegar onde estamos hoje, seria realmente trágico seguirmos noutra direção que não o de uma cada vez maior união. Sei que a Liga Portugal, e quem a liderar neste quadriénio 2023-2027, contará, nos desafios que nos aguardam, com a sua indispensável colaboração.São esses, como Presidente da Liga Portugal, os meus maiores desejos para 2023. Um Futebol Profissional cada vez mais unido! Um Futebol Profissional cada vez mais pujante! Um Futebol Profissional na liderança! Um Futebol Profissional que não foge nem se esconde das suas responsabilidades!Com votos de um ano cheio de sucesso pessoal e desportivo, subscrevo-me com a maior estima e consideraçãoPedro Proença"