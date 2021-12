Pedro Proença testa positivo à Covid-19

Pedro Proença testou positivo à Covid-19, segundo apurou. Desta forma, por não poder estar presencialmente na reunião, o líder da Liga Portugal irá participar na Assembleia Geral Extraordinária do organismo, agendada para terça-feira, através de vídeochamada.Nesta reunião magna, refira-se, será votada a aprovação de uma nova norma que exige um mínimo de 13 jogadores (contando o guarda-redes) para que as equipas possam ir a jogo, numa medida que visa essencialmente impedir que se repitam situações como a sucedida no encontro entre Belenenses SAD e Benfica, onde os azuis entraram em campo com nove elementos.