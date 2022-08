Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos com processos disciplinares

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou processos disciplinares a Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos por "factos ocorridos" - não mencionados no documento - no FC Porto-Sporting (3-0) do passado fim de semana. O processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga.Recorde-se que Pepe foi criticado pelos leões por "ofensas" a Matheus Reis, com Miguel Braga a anunciar mesmo uma participação contra o capitão portista. Em sentido inverso, o ala brasileiro e Nuno Santos foram visados por Francisco J. Marques. No caso do jogador canarinho, o diretor de comunicação dos dragões acusou-o de agredir uma criança durante o clássico, enquanto que ao extremo português pediu-lhe para esclarecer o gesto com os dedos à saída do relvado, depois do apito final